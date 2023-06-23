Гол Кварацхелии признали лучшим на чемпионате Италии

Гол грузинского полузащитника "Наполи" Хвичи Кварацхелии в ворота "Аталанты" признан лучшим по итогам чемпионата Италии по футболу сезона-2022/23. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба турнира.

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Кварацхелия отметился голом в ворота "Аталанты" 11 марта, встреча завершилась победой "Наполи" со счетом 2:0.

В 33 матчах чемпионата Италии Кварацхелия забил 12 мячей и сделал 13 голевых передач. "Наполи" впервые за 33 года стал чемпионом Италии, грузинского полузащитника признали лучшим игроком турнира.