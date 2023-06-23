Глушаков рассказал о походе в баню с Промесом

«Квинси, можно сказать, уже русский. Да, у него сейчас судебные проблемы. Все взрослые люди, мы всё понимаем, что ему нет смысла куда-то ездить, чтобы его не выдали Нидерландам. Но я думаю, что Квинси нравится в России. Менталитет у него тоже уже русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Он нормальный парень.



Он когда напарится, выйдет из бани — сам чёрный, глаза красные, а зубы белые, ха-ха! Квинси — молодец, терпел до последнего. Никогда не убегал и парился нормально. Помню, перед матчем с ЦСКА, в котором мы победили 3:1, я был после травмы и парил его. Мы с Квинси тогда хорошо сыграли. Он сказал, что никогда себя так хорошо не чувствовал перед играми. Ноги бежали, летели! Хотя он очень сильно пропарился тогда», — приводит слова Глушакова «Спорт-экспресс».