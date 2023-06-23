Гарри Кейн ведёт переговоры с мюнхенской «Баварией»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может оказаться в Мюнхене – представители игрока ведут переговоры с «Баварией». Об этом сообщает Sport Bild.

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель планирует подписать летом двух нападающих и считает, Кейна хорошим вариантом, особенно если трансфер Деклана Райса, которым плотно интересуется «Манчестер Сити», станет невозможным.

В свою очередь, Кейн серьёзно настроен покинуть «Тоттенхэм». Форвард, стабильно забивающий десятки голов из сезона в сезон, жаждет пополнить коллекцию трофеев, и выбирает из нескольких предложений, от «Манчестер Юнайтед» до «Реала» и «Баварии».