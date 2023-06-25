Стало известно, когда «ПСЖ» объявит имя нового главного тренера

Испанский специалист Луис Энрике в середине следующей недели сменит Кристофа Галтье на должности главного тренера «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Le Parisien.

«Луис Энрике уже приступил к работе и находится в постоянном контакте с руководством клуба, главным образом с президентом «ПСЖ» Нассером Аль Хелаифи и советником Луисом Кампосом», — говорится в материале.

В 2022 году Галтье был приглашен на должность главного тренера «ПСЖ», подписав двухлетнее трудовое соглашение. В сезоне-2022/23 под его руководством столичная команда выиграла чемпионат Франции.

В Лиге чемпионов парижане завершили свое выступление на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч мюнхенской «Баварии».

Последним местом работы Луиса Энрике была национальная сборная Испании. Кроме нее тренер работал в испанских «Сельте» и «Барселоне», а также в итальянской «Роме».