Месси рассказал об изменении в отношении к фанатам ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал об изменении в отношении к фанатам французского ПСЖ. Его слова приводит As.

Футболист рассказал, что вначале прием со стороны болельщиков был очень хорошим, однако со временем фанаты стали относиться к нему хуже. При этом он подчеркнул, что часть болельщиков ПСЖ продолжила поддерживать его. Месси добавил, что не хотел создавать конфликт с парижанами.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. Футболист объявил, что перешел в клуб Главной лиги футбола «Интер Майами».