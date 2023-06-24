Лионелю Месси исполнилось 36 лет

Сегодня, 24 июня, 36 лет исполнилось нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси. В конце 2022 года в составе национальной команды он стал чемпионом мира. Южноамериканцы в финальном матче по пенальти обыграли Францию.

Ранее Месси покинул «ПСЖ» в статусе свободного агента. В парижском клубе он стал двукратным чемпионом Франции.

7 июня нападающий опубликовал пост, в котором заявил, что продолжит карьеру в MLS – в клубе «Интер Майами». Его владельцем является бывший игрок «Реала» и сборной Англии Дэвид Бэкхем.

Месси является семикратным обладателем награды «Золотой мяч», что является рекордным показателем в истории. Большую часть карьеры он провёл в составе «Барселоны». С «блауграной» аргентинский нападающий выиграл 35 трофеев.