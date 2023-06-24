Главный тренер «Ювентуса» получил предложение из Саудовской Аравии

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри близок к уходу из клуба. Он получил предложение от клуба из Саудовской Аравии «Аль-Хиляла», сообщает Rai Sport. Специалист встретился в Монте-Карло (Монако) с представителями команды.

© Sky Sports

Клуб из Саудовской Аравии предлагает контракт на три года, за которые Аллегри заработает €30 млн. Также он получит подписной бонус в € 10 млн.

Ранее сообщалось, что Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса». Под его руководством туринцы пять раз становились чемпионами Италии и четыре раза побеждали в Кубке страны. В минувшем сезоне туринцы заняли седьмое место. По ходу чемпионата с команды были сняты десять очков.