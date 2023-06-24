Команду Бензема возглавил новый тренер

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль" намерен назначить португальского специалиста Паулу Фонсеку на должность наставника команды, сообщает журналист Санти Ауна в социальных сетях.

Источник сообщает, что руководству клуба нравится стиль игры Фонсеку. "Аль-Хиляль" видит в тренере специалиста, который может принести им титулы. Сейчас тренер возглавляет "Лилль".

Напомним, что состав "Аль-Хиляля" пополнил обладатель Золотого мяча Карим Бензема. Также недавно стало известно, что в клуб перейдет бывший футболист лондонского "Челси" Н'голо Канте.

Фонсека возглавлял португальские "Порту", "Брагу", итальянскую "Рому", донецкий "Шахтер". Он является трехкратным чемпионом Украины, обладателем Кубка Португалии и Суперкубка Португалии.