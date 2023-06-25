Мбаппе хотел, чтобы «ПСЖ» назначил Зидана и подписал Левандовского

Французский нападающий Килиан Мбаппе был недоволен тем, что «ПСЖ» не удовлетворил его пожелания. По сообщениям журналиста и комментатора матчей Лиги 1 на Eurosport Андреса Онрубия, форварду обещали, что главным тренером клуба станет Зинедин Зидан, но этого не произошло.

Игрок также ожидал, что «ПСЖ» подпишет польского нападающего Роберта Левандовского, Мбаппе даже сам общался с футболистом до его перехода из «Баварии» в «Барселону».

Отмечается, что у Мбаппе и руководства парижан были напряжённые отношения вплоть до начала сезона-2022/2023, и первый матч французской лиги форвард пропустил именно из-за разногласий, а не из-за травмы.