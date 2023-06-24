Российский футболист Алан Дзагоев не приехал на медобследование "Рубина" перед началом тренировочных сборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Казанский клуб в субботу провел плановое медобследование в клинике Казанского федерального университета.

Контракт полузащитника с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. За прошедший сезон в Первой лиге Дзагоев сыграл в 20 матчах, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Дзагоев перешел в "Рубин" летом 2022 года в статусе свободного агента. Перед этим он покинул московский ЦСКА. 32-летний футболист провел за армейский клуб 397 матчей, в которых отметился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Дзагоев — трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России.