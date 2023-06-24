Ловрен: Дзюба иногда реально сумасшедший. У меня есть истории о нём, но они не для всех

«Артём Дзюба? Я даже не знаю… Не знаю, есть ли что-то…. Есть, конечно, истории, но я не могу их рассказывать. Вот в чём проблема. Не могу рассказывать такое. Нет-нет. Не могу. Это смешно, очень смешно. Но не для всех. Потому что Артём иногда реально сумасшедший», — сказал Ловрен в видео на YouTube-канале kolos.