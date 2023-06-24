В Москве отменили все футбольные матчи из-за введения режима КТО

Московская федерация футбола на своём официальном сайте сообщила об отмене всех футбольных матчей в столице России из-за введения режима контртеррористической операции.

«В связи с распоряжением мэра в городе отменены массовые мероприятия. Все соревнования под эгидой Московской федерации футбола отменены до особого распоряжения», — гласит заявление организации.

Отметим, что сезон в мужских профессиональных лигах России был завершён в первой половине июня. Первый официальный матч с участием команд Российской Премьер-Лиги, высшего дивизиона чемпионата страны, пройдёт 15 июля в Казани. В игре за Суперкубок встретятся ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Сезон РПЛ начнётся в июле, Кубок России — в августе.