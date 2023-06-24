Иностранный тренер прокомментировал происходящие события в России

«Мне очень жаль, что в России происходят такие события. Уедут ли из РПЛ все иностранцы? Это сложная ситуация для определения действий, людям нужно время, чтобы все понять. Это возможно, но у каждого человека свои обстоятельства, каждый случай индивидуален», — сказал Рианчо.