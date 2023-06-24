Иностранный тренер прокомментировал происходящие события в России

Бывший тренер «московского Спартака» Рауль Рианчо считает, что иностранные футболисты могут покинуть Россию из-за политической ситуации внутри страны. Его слова передает «РБ Спорт».
«Мне очень жаль, что в России происходят такие события. Уедут ли из РПЛ все иностранцы? Это сложная ситуация для определения действий, людям нужно время, чтобы все понять. Это возможно, но у каждого человека свои обстоятельства, каждый случай индивидуален», — сказал Рианчо.
Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ракетном обстреле его войск и пообещал принять ответные меры. В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности.