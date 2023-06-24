«Мы все — один народ». Президент «Ростова» высказался о ситуации в России
Сегодня всё внимание – на берега Дона.
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением по поводу политической ситуации в России.
«Мы все — один народ и вместе можем преодолеть многое. Именно в такие моменты нам необходимо сплотиться вокруг нашего Президента и дать мощный отпор врагам Отечества! Мы не можем позволить себе дать слабину и конфликтовать друг с другом!
Призываю всех быть благоразумными, не допускать кровопролития. Подумайте о будущем, наших детях и внуках. Ростовчане, не поддавайтесь панике! Сейчас главное – не совершать необдуманных действий», — цитирует Арутюнянца пресс-служба жёлто-синих.
Напомним, накануне по приказу Евгения Пригожина подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в донскую столицу. В ряде областей страны после этого ввели режим КТО.