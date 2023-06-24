Сегодня всё внимание – на берега Дона.

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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц выступил с заявлением по поводу политической ситуации в России.

«Мы все — один народ и вместе можем преодолеть многое. Именно в такие моменты нам необходимо сплотиться вокруг нашего Президента и дать мощный отпор врагам Отечества! Мы не можем позволить себе дать слабину и конфликтовать друг с другом!

Призываю всех быть благоразумными, не допускать кровопролития. Подумайте о будущем, наших детях и внуках. Ростовчане, не поддавайтесь панике! Сейчас главное – не совершать необдуманных действий», — цитирует Арутюнянца пресс-служба жёлто-синих.