Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА: «С этим клубом связано лучшее время в его карьере»
Агент Вагнера Лава заявил о готовности бразильца вернуться в Мир РПЛ.
«Я неоднократно говорил, Вагнер Лав всегда готов вернуться в в Россию и в ЦСКА. С этим клубом связано лучшее время в его карьере.
Последние контакты с ЦСКА? Летом 2020-го, трансфер был очень близок, после чего мы не общались с ЦСКА», – заявил Эвандро Феррейра.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА в 2004-2013 годах. Бразилец является трехкратным чемпионом России и шестикратным обладателем Кубка страны.
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Вагнер Лав готов вернуться в ЦСКА: «С этим клубом связано лучшее время в его карьере»
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