РПЛ представила календарь на сезон-2023/2024

Российская премьер-лига (РПЛ) представила полный календарь на сезон-2023/2024. Он опубликован на сайте турнира.

Турнир традиционно пройдет в 30 туров. Первый тур состоится с 21 по 23 июля. Заключительный матчи турнира запланированы на 25 мая.

По итогам завершившегося сезона РПЛ покинули подмосковные «Химки» и московское «Торпедо». В элитный дивизион вернулись казанский «Рубин» и калининградская «Балтика».