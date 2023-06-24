Месси: я уже не тот, кем был в «Барселоне»

Аргентинский нападающий, выступающий за «Интер Майами», Лионель Месси рассказал о том, как уровень его игры мог снизиться после перехода в «ПСЖ» из «Барселоны».

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«Конечно, мне уже 35 лет, я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне» несколько лет назад.

Первый год в Париже по различным причинам оказался для меня очень сложным. Но в этом сезоне я чувствовал себя гораздо лучше, более расслабленным.

Важную роль сыграл чемпионат мира. То, что он проводился посреди сезона… Для всех это был необычный год. Одни вернулись в клуб позже, как мы, другие взяли дополнительный отпуск, третьи получили травму. Это сыграло важную роль и повлияло на игровые планы команды, как и травмы некоторых важных футболистов, таких как Неймар.