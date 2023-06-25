Месси раскрыл отношение к собственным рекордам

— Индивидуальные и голевые рекорды? На данном этапе моей карьеры я мало или совсем не забочусь о них, я просто хочу того, чего могу добиться на уровне клуба и сборной. Я выиграл все, и это будет иметь значимым, когда закончу свою карьеру, — сказал Месси в интервью Bein Sports.