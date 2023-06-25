Месси раскрыл отношение к собственным рекордам

Месси заявил, что его не интересуют индивидуальные рекорды
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признался, что для него не имеют значения индивидуальные рекорды.
— Индивидуальные и голевые рекорды? На данном этапе моей карьеры я мало или совсем не забочусь о них, я просто хочу того, чего могу добиться на уровне клуба и сборной. Я выиграл все, и это будет иметь значимым, когда закончу свою карьеру, — сказал Месси в интервью Bein Sports.
В завершившемся сезоне 35 летний Месси провел за «ПСЖ» 41 матч, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.
Аргентинский форвард ранее сообщил о решении покинуть парижан и продолжить карьеру в «Интер Майами».