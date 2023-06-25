Месси назвал свою самую важную цель

«Я реализовал самую важную свою цель – выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил коллектив выше всего остального.



Я реализовал эту цель, и это отличное завершение выдающейся карьеры», – сказал футболист.