Месси назвал свою самую важную цель

Форвард сборной Аргентины Месси назвал победу на чемпионате мира самой важной целью
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси удовлетворен прошедшим сезоном из-за победы национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Его слова передает BeIN Sports.
«Я реализовал самую важную свою цель – выиграл чемпионат мира. Я никогда не думал об индивидуальных наградах и всегда ставил коллектив выше всего остального.
Я реализовал эту цель, и это отличное завершение выдающейся карьеры», – сказал футболист.
20 декабря сборная Аргентины в серии послематчевых пенальти обыграла Францию и стала победителем ЧМ-2022. Месси был признан лучшим игроком турнира.
Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира, 10-кратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным победителем клубного чемпионата мира.