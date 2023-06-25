Украина требует от ФИФА и УЕФА исключить Россию

1 июня футбольный клуб "Севастополь" получил аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для участия во Второй лиге в дивизионе "Б". Также там выступит "Рубин" из Ялты. 22 июня представитель УЕФА Йозеф Климент заявил, что в организации верят в возвращение сборной России на международную арену. Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Эти игры проводятся как на клубном, так и на уровне национальной сборной.