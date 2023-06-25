«Реал» и «ПСЖ» ведут секретные переговоры по Мбаппе
Французский футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе все еще может перейти в мадридский «Реал» этим летом. Об этом сообщает журналист El Debate Томас-Гонсалес Мартин в Twitter.
По его информации, мать Мбаппе уже несколько месяцев ведет секретные переговоры с парижанами. Сейчас она общается с эмиром Катара, чтобы закрыть вопрос о трансфере как можно скорее.
«ПСЖ» просит за 24-летнего нападающего €250+50 млн. Мадридский клуб готов предложить максимум €200+20 млн. Несмотря на расхождения в оценке стоимости француза, переговоры продолжаются.
12 июня в СМИ появилась информация, что Мбаппе прислал руководству «ПСЖ» официальное письмо, в котором сообщил, что ни при каких условиях не останется в команде до 2025 года. Чтобы не отпустить нападающего без какой-либо компенсации по окончании действующего соглашения следующим летом, парижский клуб в срочном порядке вынужден искать покупателя на игрока.