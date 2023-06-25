«Реал» и «ПСЖ» ведут секретные переговоры по Мбаппе

Французский футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе все еще может перейти в мадридский «Реал» этим летом. Об этом сообщает журналист El Debate Томас-Гонсалес Мартин в Twitter.

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По его информации, мать Мбаппе уже несколько месяцев ведет секретные переговоры с парижанами. Сейчас она общается с эмиром Катара, чтобы закрыть вопрос о трансфере как можно скорее.

«ПСЖ» просит за 24-летнего нападающего €250+50 млн. Мадридский клуб готов предложить максимум €200+20 млн. Несмотря на расхождения в оценке стоимости француза, переговоры продолжаются.