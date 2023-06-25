Российский футболист высказался о возможном переходе в сборную Армении
Российский футболист «Оренбурга» Степан Оганесян заявил, что возможность играть с сильными сборными может стать одним из ключевых факторов при возможной смене гражданства в пользу Армении. Его слова приводит РИА Новости.
«Конечно, то, куда позовут, будет одним из факторов, которые повлияют на мое решение (о возможной смене гражданства). Всегда приятно играть за сборную, тем более против таких хороших соперников, как команды Хорватии и Уэльса, с которыми сейчас играет сборная Армении», — сказал футболист.
21-летний нападающий перешел в «Оренбург» из московского «Спартака» на правах аренды летом 2022 года. 2 июня футболист заключил трехлетний контракт с оренбургским клубом.
Ранее СМИ сообщали, что руководство Федерации футбола Армении проявляет интерес к Оганесяну. В июне 2021 года форвард дебютировал в молодежной сборной России.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.