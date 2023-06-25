Российский футболист высказался о возможном переходе в сборную Армении

«Конечно, то, куда позовут, будет одним из факторов, которые повлияют на мое решение (о возможной смене гражданства). Всегда приятно играть за сборную, тем более против таких хороших соперников, как команды Хорватии и Уэльса, с которыми сейчас играет сборная Армении», — сказал футболист.