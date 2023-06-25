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Российский футболист высказался о возможном переходе в сборную Армении

Российский футболист «Оренбурга» Степан Оганесян заявил, что возможность играть с сильными сборными может стать одним из ключевых факторов при возможной смене гражданства в пользу Армении. Его слова приводит РИА Новости.

Российский футболист высказался о возможном переходе в сборную Армении
© Газета.Ru

«Конечно, то, куда позовут, будет одним из факторов, которые повлияют на мое решение (о возможной смене гражданства). Всегда приятно играть за сборную, тем более против таких хороших соперников, как команды Хорватии и Уэльса, с которыми сейчас играет сборная Армении», — сказал футболист.

21-летний нападающий перешел в «Оренбург» из московского «Спартака» на правах аренды летом 2022 года. 2 июня футболист заключил трехлетний контракт с оренбургским клубом.

Ранее СМИ сообщали, что руководство Федерации футбола Армении проявляет интерес к Оганесяну. В июне 2021 года форвард дебютировал в молодежной сборной России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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