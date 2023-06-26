Федотов хочет выпить с Абаскалем

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос об отношениях с испанским специалистом Гильермо Абаскалем, возглавляющим столичный «Спартак».
«Отношение к Абаскалю? Я в принципе уважительно отношусь к людям своей профессии. Мы же не враги, а тренеры – просто каждый защищает свою команду. Выпил ли я бы с ним по бокалу испанского вина? Если бы Гильермо этого захотел, то с моей стороны никаких возражений не было», – приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».
Осенью 2022 года во время матча 13-го тура сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги (РПЛ) ЦСКА – «Спартак» (2:2) между Федотовым и Абаскалем произошла перепалка.
Федотов назвал главного тренера «Спартака» «клоуном» и призвал ехать к себе домой. В обращении к наставнику красно-белых Федотов использовал ненормативную лексику.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал каждого из специалистов на один матч. Федотов был дополнительно наказан отстранением ещё на одну игру условно.