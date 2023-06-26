Федотов хочет выпить с Абаскалем

«Отношение к Абаскалю? Я в принципе уважительно отношусь к людям своей профессии. Мы же не враги, а тренеры – просто каждый защищает свою команду. Выпил ли я бы с ним по бокалу испанского вина? Если бы Гильермо этого захотел, то с моей стороны никаких возражений не было», – приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».