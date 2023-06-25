Зидан рассказал, что хочет вернуться к тренерской работе
Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил о возобновлении тренерской карьеры, передает Téléfoot.
«Если перерыв наступил, то он нужен. Надо принять происходящее и посмотреть, что будет потом. Надеюсь, скоро я снова смогу тренировать. Мне не хватает адреналина», — заявил Зидан.
Французский специалист тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в Примере, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.
Также Зидан выигрывал Лигу чемпионов в качестве игрока «Реала» в 2002 году.
Ранее Журналист Джеймс Бенге сообщил о том, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» ведет переговоры с Зиданом. Кроме того, «Аль-Наср» рассматривает кандидатуру Жозе Моуринью, который возглавляет итальянскую «Рому».