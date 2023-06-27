Sky Sport: футболист "Интера" Брозович перешел в "Аль-Наср"

Отмечается, что "Интер" продаст своего футболиста за €23 млн. Зарплата Брозовича в "Аль-Насре" составит €20 млн. Соглашение будет рассчитано на три сезона. Брозович является игроком "Интера" с 2015 года.

В минувшем сезоне хорват принял участие в 40 матчах, в которых ему удалось забить три мяча и сделать шесть результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Брозовича оценивается в €25 млн. Напомним, что в за "Аль-Наср" выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. Он стал игроком команды из чемпионата Саудовской Аравии 2 января. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.