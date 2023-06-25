Стало известно, сколько Мбаппе будет зарабатывать в «Реале»
Мадридский «Реал» работает над трансфером французского нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист El Debate Томас-Гонсалес Мартин в Twitter.
По его данным, в случае перехода в испанский клуб Мбаппе будет получать €60 млн в год до уплаты налогов.
Отмечается, что максимальный доход 24-летнего француза будет зависеть от его имиджевых и рекламных прав. Вероятно, Мбаппе получит 65% от них. В среднем с учетом коммерческих сделок он будет получать около €60 млн чистыми в год.
12 июня в СМИ появилась информация, что Мбаппе прислал руководству «ПСЖ» официальное письмо, в котором сообщил, что ни при каких условиях не останется в команде до 2025 года. Чтобы не отпустить нападающего без какой-либо компенсации по окончании действующего соглашения следующим летом, парижский клуб в срочном порядке вынужден искать покупателя на игрока.