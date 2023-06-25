Стало известно, сколько Мбаппе будет зарабатывать в «Реале»

Мадридский «Реал» работает над трансфером французского нападающего Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает журналист El Debate Томас-Гонсалес Мартин в Twitter.

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По его данным, в случае перехода в испанский клуб Мбаппе будет получать €60 млн в год до уплаты налогов.

Отмечается, что максимальный доход 24-летнего француза будет зависеть от его имиджевых и рекламных прав. Вероятно, Мбаппе получит 65% от них. В среднем с учетом коммерческих сделок он будет получать около €60 млн чистыми в год.