У «Барселоны» и тренера Хави возникли разногласия при подписании контракта

Главный тренер «Барселоны» Хави до сих пор не продлил своё соглашение с командой не только из-за финансовых проблем клуба, но и из-за разногласий по поводу зарплат своего штаба. Об этом сообщает журналист Фернандо Поло в «Твиттере».

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По сведениям источника, Хави хочет, чтобы повышение зарплаты получил каждый представитель его штаба. Однако в клубе не разделяют эту позицию, подразумевая, что повышение заслужил лишь главный тренер. Сообщается, что это главная проблема переговоров, ведь и Хави, и «Барселона» намерены продолжить сотрудничество.