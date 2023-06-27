Винисиус продлит контракт с «Реалом» с отступными в € 1 млрд

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор продлит контракт с клубом.

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Как сообщает Cadena Ser, новый контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан на пять лет. Соглашение будет включать пункт о размере отступных в размере € 1 млрд. Отмечается, что Винисиус получит бонус, если выиграет «Золотой мяч».

О новом соглашении бразильского игрока с «Реалом» будет объявлено в ближайшее время.