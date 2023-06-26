Захарян ответил, сможет ли «Динамо» бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ

«Сможет ли Динамо бороться за чемпионство? Наша задача — прежде всего улучшить результаты и качество игры по сравнению с прошлым сезоном. Естественно, хочется занять место как можно выше», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.