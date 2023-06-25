Месси отдал один из своих трофеев Неймару

За свою карьеру Лионель Месси завоевал такое количество трофеев, коллективных и индивидуальных, что аргентинец позволил себе роскошь подарить одну из наград Неймару, сообщает Footmercato.

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В начале июня футболист, ставший чемпионом мира в 2022 году в Катаре, получил памятный приз от президента «Пари Сен-Жермен» Насера Аль-Хелаифи. Месси решил не оставлять трофей себе, отдав его бывшему партнёру по «Барселоне» и «ПСЖ», Неймару.

В свою очередь, Неймар выставил приз на аукцион, организованный им самим в пользу собственного же фонда, который помогает детям из неблагополучных семей. Бразильский стример Casimiro заплатил около € 158 тыс., чтобы заполучить лот.