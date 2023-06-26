Месси отдал один из своих трофеев Неймару

Аргентинский футболист Лионель Месси, 24 июня отметивший 36-й день рождения, опубликовал соответствующий пост в социальных сетях. Звёздный футболист поблагодарил всех за поздравления.

«Спасибо большое за поздравления! Большое наслаждение, что в эьлм году могу отметить этот день в окружении любимых мне людей в Росарио. Крепко обнимаю всех», — написал Месси в одной из социальных сетей.