В Крыму отреагировали на требование Украины исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Резкая реакция со стороны Украинской ассоциации футбола на прием крымских клубов во Вторую лигу была вполне ожидаемой, рассказал глава ялтинского ФК «Рубин» Кирилл Шапошников. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

© пресс-служба ФК «Рубин Ялта»

Ранее руководство УАФ направило ФИФА и УЕФА письмо с требованием отстранить Российский футбольный союз.

«Ожидаемая реакция УАФ», - отметил Шапошников.

По его словам, действия украинских функционеров в очередной раз показали, что происходит, когда большая политика вмешивается в спорт.

Шапошников напомнил, что Крым почти 10 лет находится в России, соответственно, команды, сформированные на полуострове, имеют полное право выступать на соревнованиях.