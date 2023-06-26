Комментатор Орлов посоветовал Кузяеву европейский клуб для перехода

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что в услугах экс-полузащитника «Зенита» Далера Кузяева заинтересован тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Есть ли шанс, что Кузяев все же останется в «Зените»? Все может быть. Но он нацелен на Турцию. При этом в нем заинтересован Станислав Черчесов. Так почему бы Далеру не поехать в Венгрию, в «Ференцварош», который выступает в Лиге чемпионов? Хороший вариант! Не думаю, что в Турции ему предложат гораздо большую зарплату», — сказал Орлов.
25 июня о решении Кузяева покинуть «Зенит» сообщало издание «Евро-Футбол.Ру».
Контракт полузащитника с «Зенитом» был рассчитан до конца сезона-2022/23. В минувшем сезоне Кузяев провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 26 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Кузяева в €10 млн.