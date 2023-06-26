Комментатор Орлов посоветовал Кузяеву европейский клуб для перехода

«Есть ли шанс, что Кузяев все же останется в «Зените»? Все может быть. Но он нацелен на Турцию. При этом в нем заинтересован Станислав Черчесов. Так почему бы Далеру не поехать в Венгрию, в «Ференцварош», который выступает в Лиге чемпионов? Хороший вариант! Не думаю, что в Турции ему предложат гораздо большую зарплату», — сказал Орлов.