Йович согласился на переход в «Галатасарай» из «Фиорентины» за 8 млн евро. «Реал» получит 50% от суммы трансфера
Ожидается, что в ближайшее время «Фиорентина» и «Галатасарай» договорятся о трансфере. Подписание сербского форварда обойдется примерно в 8 млн евро – изначально итальянский клуб просил за Йовича 15 млн евро.
Лука Йович перешел в «Фиорентину» из «Реала» бесплатно летом 2022 года. Согласно условиям договора, «Реал» получит 50% суммы следующего трансфера форварда – таким образом, если сделка с «Галатасараем» завершится успешно, «Реал» получит около 4 млн евро.
Напомним, в 2019 году «Реал» заплатил «Айнтрахту» за Йовича 60+5 млн евро.
Йович согласился на переход в «Галатасарай» из «Фиорентины» за 8 млн евро. «Реал» получит 50% от суммы трансфера
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