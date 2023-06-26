Йович согласился на переход в «Галатасарай» из «Фиорентины»

Ожидается, что в ближайшее время «Фиорентина» и «Галатасарай» договорятся о трансфере. Подписание сербского форварда обойдется примерно в 8 млн евро – изначально итальянский клуб просил за Йовича 15 млн евро.

Лука Йович перешел в «Фиорентину» из «Реала» бесплатно летом 2022 года. Согласно условиям договора, «Реал» получит 50% суммы следующего трансфера форварда – таким образом, если сделка с «Галатасараем» завершится успешно, «Реал» получит около 4 млн евро.