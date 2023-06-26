«Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб

Журналист Алейшо заявил, что "Зенит" готов отпустить Вендела, если он изъявит желание уйти
Бразильский журналист Фабио Алейшо в своих социальных сетях сообщил, что «Зенит» разрешит полузащитнику Венделу покинуть клуб, если тот изъявит такое желание. Однако сейчас российский клуб не ведет официальных переговоров о его переходе в другую команду. Сообщается, что в Санкт-Петербурге ждут игрока. Сейчас Вендел находится в Бразилии.
25 июня журналист Габриэл Рейс заявил, что игрок хочет выступать за бразильский клуб «Фламенго» и не намерен возвращаться в Россию. В качестве причин называется нежелании полузащитника выступать на той позиции, на которой его видит Сергей Семак, и ситуация в стране.
23 июня футболисты «Зенита» преступили к тренировкам. Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что бразилец присоединится к команде в ближайшее время.
Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.