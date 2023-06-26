«Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб

Бразильский журналист Фабио Алейшо в своих социальных сетях сообщил, что «Зенит» разрешит полузащитнику Венделу покинуть клуб, если тот изъявит такое желание. Однако сейчас российский клуб не ведет официальных переговоров о его переходе в другую команду. Сообщается, что в Санкт-Петербурге ждут игрока. Сейчас Вендел находится в Бразилии.

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25 июня журналист Габриэл Рейс заявил, что игрок хочет выступать за бразильский клуб «Фламенго» и не намерен возвращаться в Россию. В качестве причин называется нежелании полузащитника выступать на той позиции, на которой его видит Сергей Семак, и ситуация в стране.

23 июня футболисты «Зенита» преступили к тренировкам. Председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что бразилец присоединится к команде в ближайшее время.