ПСЖ запросил у «Реала» двух звезд за Мбаппе

«Реал» продолжает переговоры с «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе. Мадридцы хотели подписать француза в 2024 году в качестве свободного агента. Но планы испанского гранда изменились после того, как команду покинул нападающий Карим Бензема.

По информации Defensa Central, «Реал» был готов включить своих игроков в сделку, чтобы уменьшить сумму трансфера. «ПСЖ» захотел вратаря Тибо Куртуа и вингера Винисиуса Жуниора, на что мадридцы ответили отказом.

Мбаппе ранее заявил, что не собирается подписывать новый контракт с «ПСЖ». Текущее соглашение рассчитано на ещё один сезон.