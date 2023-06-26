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Во Вьетнаме автобус с футбольной командой попал в ДТП, один игрок погиб

Автобус с молодежной командой вьетнамского футбольного клуба «Куангнам» попал в аварию, один игрок погиб, сообщает пресс служба Федерации футбола Вьетнама (VFF).

Во Вьетнаме автобус с футбольной командой попал в ДТП, один игрок погиб
© globallookpress.com

По данным СМИ, инцидент произошел в воскресенье на перевале Ви О Лак, когда команда возвращалась с выездного матча. Футболист Во Минь Хьеу умер, еще два игрока получили травмы и находятся в больнице.

Федерация выделила материальную помощь семье погибшего в размере 50 миллионов донгов (более 2100 долларов).

В ходе первоначальной проверки Департамент дорожной полиции провинции Контум установил, что первоначальной причиной инцидента стала техническая неисправность автобуса.

Соболезнования в связи с трагедией выразила Азиатская конфедерация футбола (AFC).

— Азиатская футбольная семья опечалена трагическим инцидентом с игроками футбольного клуба «Куангнам» во Вьетнаме. AFC выражает глубочайшие соболезнования родным и близким пострадавших, — говорится в сообщении.