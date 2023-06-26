Защитник Лапорт может покинуть «Манчестер Сити»

Защитник Эмерик Лапорт может покинуть «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. В услугах 29-летнего испанца заинтересована «Астон Вилла» и непосредственно главный тренер команды Унаи Эмери, информирует Football Insider.

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Согласно сведениям источника, наставник «Астон Вилле» заинтересован в защитнике, который смог бы закрыть позицию в центре и на левом фланге обороны. При этом сам Лапорт хотел бы продолжить карьеру в клубе, который выступает в Лиге чемпионов.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Лапорт хочет покинуть «Манчестер Сити», так как потерял место в стартовом составе. Сообщалось, что им интересуются «Милан», «Ювентус» и «Ньюкасл», а сам он хотел бы попробовать свои силы в «Барселоне».