Мостовой назвал самую сложную группу в Кубке России

Мостовой считает группу "Спартака" самой сложной в Кубке России
Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой назвал самой сложной группу Кубка России, где играют красно-белые. Его слова передает «Чемпионат».
«Я бы не стал делать акцент на группах, потому что формат Кубка подразумевает, что большой роли это не играет. Можно выйти с третьего места и выиграть Кубок России. Но самая сложная группа та, где играют «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН», — сказал Мостовой.
В июне состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России сезона-2023/24. По ее итогам в группу А попали ЦСКА, «Оренбург», «Сочи» и «Факел», в группу В — «Ростов», «Локомотив», «Урал» и «Рубин», в группу С — «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Балтика».
В минувшем сезоне победителем Кубка России стал ЦСКА. Армейцы в финале переиграли «Краснодар» по пенальти 6:5.
Стоит отметить, что в новом сезоне Кубка России снова примут участие команды из Медиалиги. На сей раз это будут три клуба: «Амкал», 2DROTS и «Родина Медиа».