Мостовой назвал самую сложную группу в Кубке России

«Я бы не стал делать акцент на группах, потому что формат Кубка подразумевает, что большой роли это не играет. Можно выйти с третьего места и выиграть Кубок России. Но самая сложная группа та, где играют «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Пари НН», — сказал Мостовой.