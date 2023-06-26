Арсен Захарян объяснил, зачем летал в Армению

«Я отдыхал там, всё прошло хорошо, перезагрузился. С представителями Федерации футбола Армении не встречался. Просто был в отпуске. В первый раз посетил страну, посмотрел интересные места. Успел даже устать от отдыха, но у всех были индивидуальные тренировки, мы тренировались во время отпуска», — цитирует Захаряна ТАСС.