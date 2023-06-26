Арсен Захарян объяснил, зачем летал в Армению
Вингер «Динамо» Арсен Захарян объяснил, зачем летал в Армению.
«Я отдыхал там, всё прошло хорошо, перезагрузился. С представителями Федерации футбола Армении не встречался. Просто был в отпуске. В первый раз посетил страну, посмотрел интересные места. Успел даже устать от отдыха, но у всех были индивидуальные тренировки, мы тренировались во время отпуска», — цитирует Захаряна ТАСС.
Ранее сообщалось, что для трансфера Арсена в европейский клуб, ему нужно перейти в армянскую команду. Одним из вариантов было продолжение карьеры в «Урарту».
В минувшем сезоне вингер «Динамо» провёл 37 матчей на клубном уровне, забил пять мячей и десять раз ассистировал партнёрам. Осенью 2022 года Захаряном интересовался лондонский «Челси».