Агент объяснил, почему на Вендела не будет спроса в Европе

«У меня большие сомнения. Информация турецких спортивных СМИ не всегда соответствует действительности. Что касается Малкома, то это нереально. Если речь идёт про аренду, то это несерьёзное предложение. Но надо понимать, что в Турции редко правду пишут. Никакой клуб не будет давать ключевых футболистов в аренду, тем более они не свободные агенты. Вендел не хочет возвращаться в Россию? Любой игрок имеет контракт, и по собственному желанию он не может переходить в другой клуб — это нереально и по-детски.



На Вендела не будет спроса в Европе. Все европейские клубы следят за всеми игроками. Вендел талантливый футболист, но какой топовый клуб хочет иметь игрока, который не уважает клуб и не выполняет правила, когда надо приехать? Это не положительный образ с его стороны, никто не возьмёт его», — приводит слова Барбозы Metaratings.