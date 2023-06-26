В «Арисе» есть сомнения насчет европейской карьеры Кокорина

«Из топ-5 чемпионатов ему не подходит современный немецкий футбол. Не уверен, что Кокорин может быть востребован в испанской или английской лиге. Будет ли востребован в «Фиорентине»? Есть сомнения. Если год назад на него там не рассчитывали, то и теперь вряд ли. Но в командах чуть ниже уровнем в Италии он и сейчас может себя проявить — как «десятка», второй нападающий. Большая пауза в карьере, конечно, сыграла негативную роль», — сказал Динабурский.