В «Арисе» есть сомнения насчет европейской карьеры Кокорина
Главный аналитик кипрского «Ариса» Юрий Динабурский высказался о будущем российского нападающего Александра Кокорина в Европе. Его слова передает «Чемпионат».
«Из топ-5 чемпионатов ему не подходит современный немецкий футбол. Не уверен, что Кокорин может быть востребован в испанской или английской лиге. Будет ли востребован в «Фиорентине»? Есть сомнения. Если год назад на него там не рассчитывали, то и теперь вряд ли. Но в командах чуть ниже уровнем в Италии он и сейчас может себя проявить — как «десятка», второй нападающий. Большая пауза в карьере, конечно, сыграла негативную роль», — сказал Динабурский.
Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».
Прошлым летом он стал игроком кипрского «Ариса». Его контракт был рассчитан до июня 2023 года. В клубе не раз говорили о своем желании сохранить у себя российского нападающего. Всего в минувшем сезоне Кокорин принял участие в 27 матчах чемпионата Кипра, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл местный чемпионат.