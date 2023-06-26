Агент рассказал о дальнейших планах Щенникова

«Что касается будущего Георгия Щенникова, то пока нет никакой конкретики. Как только поступит предложение, то можно будет о чём-либо говорить», — цитирует Пушкина Sport24 .

Георгий является воспитанником ЦСКА. В системе столичного клуба он находился с 2003 года. По окончании сезона-2022/2023 Щенников покинул стан красно-синих. За годы в ЦСКА футболист трижды становился чемпионом России, по четыре раза завоёвывал Кубок и Суперкубок страны.