«Реал» объявил о продлении контракта с 37-летним Модричем

Хорватский полузащитник Лука Модрич продлил контракт с «Реалом» до лета 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

© Чемпионат.com

В завершившемся сезоне-2022/2023 полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.