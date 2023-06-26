«Реал» объявил о продлении контракта с Модричем

Модрич выступает за «Реал» на протяжении 11 лет. В сезоне-2022/2023 на счету хорватского полузащитника 52 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Предыдущий контракт игрока с мадридским клубом действовал до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.