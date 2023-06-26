В «Зените» рассказали, когда в команду вернутся Малком и Роберт Ренан

«На связи ли я с Малкомом, с Робертом Ренаном и другими ребятами? Да, конечно! Вчера вечером я разговаривал с Малкомом, он полон сил и очень хочет вернуться. Сейчас он немного отдохнёт и через пару дней уже окажется у нас. С Робертом то же самое», — приводит слова де Оливейры пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.