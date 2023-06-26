Гюндоган — о Холанде: "Для него нет предела"

«Честно, я не знал, чего ожидать, когда Эрлинг переходил в «Манчестер Сити». Ты видишь его голы и всё внимание, что он получал в «Дортмунде», и задумываешься, впишется ли он в команду.



Когда мы познакомились, я был удивлён, что настолько талантливый игрок всё равно хочет становиться лучше изо дня в день. Он никогда не будет полностью довольным.



Мне кажется, для него нет предела. Месси и Роналду – единственное сравнение, описывающее уровень, на который он может выйти», – приводит слова Гюндогана The Players’ Tribune.