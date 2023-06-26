Гендиректор "Зенита" прокомментировал новости о том, что клуб отпускает Вендела

Медведев назвал фейком информацию о том, что «Зенит» разрешил Венделу искать новый клуб
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что руководство клуба разрешило полузащитнику Венделу искать новый клуб.
«Это фейк», - приводят слова Медведева «РИА Новости Спорт».
24 июня один из агентов Вендела Чезаро Барбьери сообщил, что Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока в России не наладится политическая ситуация.
В 33 матчах прошлого сезона Вендел забил девять голов и сделал пять голевых передач.
Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года. Сумма трансфера составила 20 млн. евро. Контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2025 года.
Он не может приостановить соглашение, т.к. правила ФИФА не разрешают это сделать тем легионерам, кто продлил контракт с российским клубом летом 2022 года и позже.