Гендиректор "Зенита" прокомментировал новости о том, что клуб отпускает Вендела

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что руководство клуба разрешило полузащитнику Венделу искать новый клуб.

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«Это фейк», - приводят слова Медведева «РИА Новости Спорт».

24 июня один из агентов Вендела Чезаро Барбьери сообщил, что Вендел останется в Бразилии до тех пор, пока в России не наладится политическая ситуация.

В 33 матчах прошлого сезона Вендел забил девять голов и сделал пять голевых передач.

Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года. Сумма трансфера составила 20 млн. евро. Контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2025 года.