Модрич поделился эмоциями от продления контракта с Реалом
Полузащитник Лука Модрич прокомментировал подписание нового контракта с мадридским «Реалом». Соглашение рассчитано до лета 2024 года.
«Дом, милый дом», – написал полузащитник, сопроводив твит хэштегом #Modric2024.
37-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года и за это время завоевал с мадридским клубом 20 трофеев: три кубка чемпиона Испании, Кубок страны, четыре Суперкубка, пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды Суперкубок УЕФА и четыре раза Клубный чемпионат мира.
В минувшем сезоне футболист провёл 51 матч, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Модрич отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии. Футболист решил остаться в мадридском «Реале», несмотря на предложение в размере около € 80 млн зарплаты за сезон.