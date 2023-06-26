Модрич поделился эмоциями от продления контракта с "Реалом"

Полузащитник Лука Модрич прокомментировал подписание нового контракта с мадридским «Реалом». Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

«Дом, милый дом», – написал полузащитник, сопроводив твит хэштегом #Modric2024.

37-летний Модрич выступает за «Реал» с 2012 года и за это время завоевал с мадридским клубом 20 трофеев: три кубка чемпиона Испании, Кубок страны, четыре Суперкубка, пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды Суперкубок УЕФА и четыре раза Клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне футболист провёл 51 матч, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.