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«Фенербахче», помимо Вендела, хочет подписать и Малкома — Sporx

«Фенербахче» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Малкома. В клубе готовы рассмотреть подобный трансфер, если возникнут «соответствующие условия». Об этом сообщает Sporx.

«Фенербахче», помимо Вендела, хочет подписать и Малкома
© Чемпионат.com

Ранее появилась информация, что турецкий клуб рассматривает аренду бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, который, по слухам, не хочет возвращаться в Россию. «Фенербахче» готов приютить хавбека на год с правом выкупа. В некоторых турецких СМИ сообщается, что эта сумма равна € 17,5 млн.

26-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, перейдя из «Барселоны». С тех пор бразилец, который несколько месяцев назад получил российский паспорт, сыграл за «Зенит» в 108 матчах, забив 42 гола и отдав 24 голевые передачи.

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