«Фенербахче», помимо Вендела, хочет подписать и Малкома

«Фенербахче» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Малкома. В клубе готовы рассмотреть подобный трансфер, если возникнут «соответствующие условия». Об этом сообщает Sporx.

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Ранее появилась информация, что турецкий клуб рассматривает аренду бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, который, по слухам, не хочет возвращаться в Россию. «Фенербахче» готов приютить хавбека на год с правом выкупа. В некоторых турецких СМИ сообщается, что эта сумма равна € 17,5 млн.